これからの気象情報です。

7日(土)は、雨や雪を伴った強い風が吹きそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡には強風・波浪注意報が発表されています。



◆3月7日(土)天気

・上越地方

冷たい雨が降ったりやんだりで、所々で雨脚が強まるでしょう。

また、平地でも夜は雪が混じるところがありそうです。



・中越地方

沿岸部は、朝はザっと雨脚が強まるでしょう。夜遅くは雪に変わる見込みです。

山沿いは、日中は湿った雪や雨が降りますが、夜は積もる雪に変わるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

断続的に冷たい雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。

とくに、朝のうちは広い範囲で雨の降り方が強まりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜にかけて雨が降り続くでしょう。

風も強く横殴りの雨になるところがありそうです。

また、夜は沿岸部でもミゾレや雪に変わるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

冷たい雨の一日でカミナリを伴うところがあるでしょう。

沿岸部では、強い風も吹きつけて荒れた天気になりそうです。



◆風と波

各地とも次第に西風が強まり、とくに佐渡では暴風が吹く可能性があります。

波の高さは、上・中越でのち4m、下越・佐渡でのち5mの予想です。



◆週間予報

8日(日)～10日(火)にかけて各地で雪が降りやすいでしょう。山沿いでは多少、積雪が増えるところがありそうです。

一方、11日(水)以降は晴れ間の出る日が多く、この時期らしい気温に戻るでしょう。



◆7日(土)の北信越の天気

長野県ははじめ雨や雪が降りますが、日中は天気が回復するでしょう。

一方、北陸3県は各地で雨や雪が降り、カミナリを伴うところもありそうです。



7日(土)夜は、平地でも雪になるところがありそうです。お出かけの際は路面状況の変化に注意ください。