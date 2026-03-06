日曜から週明け火曜にかけて各地で雪が降りやすい、路面状況に注意を【これからの天気(3月6日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
7日(土)は、雨や雪を伴った強い風が吹きそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、雪が残る地域にナダレ注意報、佐渡には強風・波浪注意報が発表されています。
◆3月7日(土)天気
・上越地方
冷たい雨が降ったりやんだりで、所々で雨脚が強まるでしょう。
また、平地でも夜は雪が混じるところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は、朝はザっと雨脚が強まるでしょう。夜遅くは雪に変わる見込みです。
山沿いは、日中は湿った雪や雨が降りますが、夜は積もる雪に変わるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
断続的に冷たい雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。
とくに、朝のうちは広い範囲で雨の降り方が強まりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて雨が降り続くでしょう。
風も強く横殴りの雨になるところがありそうです。
また、夜は沿岸部でもミゾレや雪に変わるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
冷たい雨の一日でカミナリを伴うところがあるでしょう。
沿岸部では、強い風も吹きつけて荒れた天気になりそうです。
◆風と波
各地とも次第に西風が強まり、とくに佐渡では暴風が吹く可能性があります。
波の高さは、上・中越でのち4m、下越・佐渡でのち5mの予想です。
◆週間予報
8日(日)～10日(火)にかけて各地で雪が降りやすいでしょう。山沿いでは多少、積雪が増えるところがありそうです。
一方、11日(水)以降は晴れ間の出る日が多く、この時期らしい気温に戻るでしょう。
◆7日(土)の北信越の天気
長野県ははじめ雨や雪が降りますが、日中は天気が回復するでしょう。
一方、北陸3県は各地で雨や雪が降り、カミナリを伴うところもありそうです。
7日(土)夜は、平地でも雪になるところがありそうです。お出かけの際は路面状況の変化に注意ください。
