「首都科学技術イノベーション発展指数2025」発表―中国

首都科学技術発展戦略研究院の研究チームはこのほど、北京で「首都科学技術イノベーション発展指数2025（首科指数2025）」を発表した。同指数は「第15次五カ年計画（2026−30年）」期の新たな出発点に立ち、教育と科学技術の一体化改革の深化、新たな質の生産力の育成、北京・天津・河北地域の協同イノベーション推進などの分野における北京の新たな姿を総合的に示している。科技日報が伝えた。

「首科指数2025」によると、総合指数のスコアは205．11ポイントで、2014年から24年までの累計成長率は88．75％、年平均では9．64ポイントの増加となった。

各サブ指数を見ると、14年から24年にかけて四つの一次指標がいずれも上昇した。中でもイノベーション成果指標の成長率が最も顕著で、全体の成長率は140．17％に達した。イノベーションサービスは82．99％、イノベーション資源は44．01％、イノベーション環境は28．26％だった。

イノベーション効率の面では、首都の科学技術イノベーションは大きく向上し、14年から24年にかけて67．21％上昇した。これは北京の科学技術イノベーションが要素投入型からイノベーション主導型へと急速に転換しつつあることを示しており、教育・科学技術・人材の一体化発展が強力なシステム効果を発揮していることを裏付けている。

イノベーション資源の面では、高度人材の密度が継続的に上昇した。24年末時点で、北京市の技能人材の総数は350万人を突破し、うち高技能人材は122万人を超えた。イノベーション環境の面では、人文環境と生活環境が共に安定して向上し、成長率はそれぞれ6．19％と4．54％となり、北京がイノベーション文化の醸成と都市の居住環境の向上で成果を挙げていることを示している。イノベーションサービスでは、技術市場の成長が最も顕著で、年間成長率は46．42％に達した。イノベーション成果の面では、新経済の成長エンジンが力強く、ハイテク産業の付加価値が地域総生産（GRP）に占める割合は30％となった。

報告はさらに、24年における首都の科学技術イノベーション発展の六つの主要な傾向をまとめた。（1）教育・科学技術・人材の一体化による効果が顕著に発揮され、改革の「全国モデルケース」を形成したこと（2）政策・法規と開放環境が相互に作用し高水準の制度型開放拠点を構築していること（3）科学技術サービスがハードテック分野に正確に投入され全産業チェーンのサービス生態が継続的に最適化されていること（4）新たな質の生産力の発展動力が急速に形成され成果の可視性が世界をリードしていること（5）都市のイノベーション基盤が全域の応用シーンへ拡張し「AIforScience」の新たなパラダイムを切り開いていること（6）北京（北京・天津・河北）協同イノベーション共同体の構築が新たな段階に入り、波及効果が一層顕著になっていることだ。（提供/人民網日本語版・編集/YF）