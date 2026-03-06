中国初の分散型ポンプ室搭載の超大型自航式ホッパーしゅんせつ船が進水

中国で独自に設計開発された2万5000立方メートル級の超大型自航式ホッパーしゅんせつ船が3月6日に進水し、桟橋係留建造の段階に入りました。この船舶は、中国初の分散型ポンプ室設計を採用した超大型自航式ホッパーしゅんせつ船です。

この船は、高出力水中泥ポンプや深海での土砂採取用の超広幅ドラグヘッド（土砂の吸い込み口）などの専用設備を搭載しており、最大掘削深度は120メートルで、積み込める土砂の最大量は2万7580立方メートルです。その規模と性能から、しゅんせつ工事分野における「巨大な化け物」と称されており、総合的なエネルギー効率および運航の経済性の指標は世界トップレベルに達しています。従来のしゅんせつ船とは異なり、この船は自前の推進動力を備えており、単独で航行して遠距離かつ多くの地点でのしゅんせつ作業を行うことができます。

この船はさらに中国で完全に独自開発された次世代スマート監視統合管理システムを搭載しており、「デジタルヒューマン（仮想人間）」によって船の安全状態を常に監視します。計画によれば、この超大型自航式ホッパーしゅんせつ船は今年下半期に完成して引き渡されます。（提供/CGTN Japanese）