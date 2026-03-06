５日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、見取り図と同期芸人が集合。ランジャタイの伊藤幸司が、元ジャングルポケットの斉藤慎二さんと会った時のことを振り返った。

伊藤は、２４年８月に未成年女性と関係を持ったとし、芸能活動を休止。昨年４月に復帰していた。

見取り図の同期は、ジャングルポケット、ランジャタイ、さらば青春の光。この４組は今年で２０周年で、番組では「祝デビュー２０年目 同期集結！」としてトークを開始。

途中、伊藤の相方・国崎和也が伊藤について「バウムと会ってた。謹慎中にバウムと会って、バウムが本当に今まで何があったか、伊藤にバウムが落語でやってくれた」と伊藤が謹慎中に、現在はバウムクーヘン販売を行っている斉藤さんと会って、事情を落語風にして聞かされていたと明かし、スタジオは爆笑。伊藤も「上下も完璧。でっかい声で」と振り返った。

するとさらば青春の光・東ブクロが「この２人が飲んでいる時に、斉藤から連絡がきて『来ない？』って言われたけど、いや、俺、そのカテゴリーにいれないでくれ、まだ行きたくない、そこには」と断っていたことも明かしていた。