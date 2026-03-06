男性から現金1000万円をだまし取ったとして、元ホストの男と客の女が逮捕されました。

逮捕されたのは、千葉市に住む元ホストクラブ従業員・二橋俊介容疑者（21）と住居不定・無職の増田希咲容疑者（25）です。

警察によりますと2人は去年10月、東京都に住む56歳の男性から現金1000万円をだまし取った詐欺の疑いがもたれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。

「借金返済を放置すれば、保育園を解雇される可能性が…」

増田容疑者と男性はマッチングアプリで知り合い「借金の返済を放置すれば保育園を解雇される可能性がある。できるだけ多く金を貸してほしい」などとうそを言い、金をだまし取っていました。

二橋容疑者は当時、新宿・歌舞伎町のホストで、増田容疑者はその客だったということです。警察は、だまし取った金が二橋容疑者が働いていたホストクラブでの支払いに充てられていたとみて、余罪についても捜査しています。