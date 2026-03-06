3月6日までに、タレントの小島瑠璃子が自身のInstagramを更新。最新の近影を公開し、その姿が話題となっている。

小島は、《何枚めが好き？》と複数枚の写真を投稿しファンに問いかけた。さらに、《髪色を金からさくら色に》と、一度金髪にした髪をピンクにイメチェンしたことを報告した。

「小島さんは2025年の上半期には金髪になっていました。7月に公開したInstagramでは我が子とプールに行った家族ショットを公開し、当時も話題となりました。その後、2025年10月に約2年半ぶりに芸能活動再開を発表。新たな動きへの決意のようにも見えました」（芸能プロ関係者）

そんなピンク髪に合わせて、デニムと青のタンクトップを着用した小島。カジュアルなスタイルを披露した彼女の姿には、ファンからも絶賛する声が集まった。しかし同時に聞かれたのは、以前の小島を懐かしむ声だった。

《金よりは良いけど、やっぱり黒が1番好き》

《いいんだけど黒が一番似合ってるなぁ》

《黒髪るりこに戻って欲しい》

テレビ番組に引っ張りだこだった当時の“黒髪”の小島の姿を求める声も寄せられていたのだ。

「2009年に15歳で『ホリプロタレントスカウトキャラバン』のグランプリを受賞し芸能界デビューした小島さん。その後『ヒルナンデス！』など多数の番組に出演し、バラエティ番組に欠かせない存在となり“こじるり無双”と称されるほどの売れっ子タレントとなりました。当時はずっと黒髪で清楚な印象が強かったため、金髪姿は未だに見慣れないファンも多いのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

そんな小島は、4日に更新した自身のYouTubeチャンネルで金髪について言及。今後黒髪になる可能性について明かしていたと前出の芸能プロ関係者はこう話した。

「今後、金髪を続けるかどうか聞かれた小島さんは『ヒロミさんに黒髪に戻せって言われて…… 』と、テレビに出るためのアドバイスがあったことを告白。さらに、『本当に私のためを思って言ってくれて』と言いづらい髪色についてのアドバイスに感謝を示しつつ、最終的に黒に近づけるように遊ぶことを明かしていました。今回のピンク色はその第一歩のイメチェンとなったようです」

ファンが望む“黒髪“までは、まだまだ時間がかかりそうだ。