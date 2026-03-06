1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）の試合前セレモニーで、ファンの注目が集まった。

試合前のセレモニー。選手紹介の際、大谷はエスコートキッズの男児と女児と手をつないでグラウンドに登場した。

他の選手はエスコートキッズ1人を伴っての入場だったが、大谷だけ2人。不思議な光景に、Netflix配信で見守ったX上の視聴者から様々な声が上がった。

「大谷選手だけ、なぜか2人連れている もしかして山本投手がブルペンにいるので、山本投手のキッズ？」

「なぜ大谷さんだけ入場子供2人？？」

「大谷さんだけ子ども2人なのは二刀流だから？」

「大谷だけエスコートキッズ2人はずるい」

「大谷だけ子ども2人（笑）」

「スタメンキッズの子供うらやましー！！」

1次ラウンドは5チームずつが4グループに分かれて総当たりで実施。各グループの上位2チームが米国で行われる準々決勝に進出する。

プールCの侍ジャパンは7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）