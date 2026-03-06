飼い主さんのほうを真剣な顔で見つめながらステップを踏み始めた猫さん。猫さんの踏むステップはずいぶんと個性的だったようで…。

ユニークなステップを踏む猫さんの投稿は79万回再生を突破し、「たるんたるんのお腹が可愛いですね」「初めて見た動きです♡」「やんのかステップの進化版」「愛しすぎるステップ」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：真剣な表情で見つめてきた猫→『ステップ』を踏み始めて…まさかの『動き』】

謎のステップを踏み始め…

Instagramアカウント『大鵬』に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘア「大鵬（たいほう）」くんの姿。愛称は「たい」ちゃん。美しいグレーの被毛をもつ生後11ヶ月の男の子です。

ある日、たいちゃんがソファの上で飼い主さんのほうを見ながらステップを踏み始めたといいます。たいちゃんのステップはずいぶんと独特だったそうで…。

独特すぎる動きにハテナ

たいちゃんが、前足を踏ん張り後ろ足でピョンピョンと跳ねたといいます。子猫が威嚇や警戒のときなどに見せるやんのかステップとは少し異なる独特の動き。イカ耳で尻尾をピンと立て、目はしっかりと飼い主さんのほうを見ていたのだとか。飼い主さんは「この動きは一体何だろう？」と不思議に思ったそう。

後ろ足で懸命にステップを踏むたいちゃん。飼い主さんを見つめる眼差しは真剣そのもの。たいちゃんが伝えたいのは、「一緒に遊んで」なのか「構って」なのか「ごはん！」なのか、飼い主さんもたいちゃんの真意は分からないそう。

目に焼き付けたい可愛さ

しばらく独特のステップを踏んだ後、満足したのか飼い主さんのほうに走ってきたというたいちゃん。目をまんまるにしてキョトンとした表情をしていたのだとか。飼い主さんによると、トイレの後や構って欲しそうなときにこの動きをすることがあるのだそう。

どんな意味があるにせよ、たいちゃんのユニークなステップは見る人を笑顔にしてくれます。「ステップを踏むたびに、ポヨンポヨンと揺れるお腹が可愛い」と飼い主さん。いつまで見られるか分からないたいちゃんステップ。可愛すぎるたいちゃんステップを目に焼き付けておこうと思う飼い主さんなのでした。

投稿には、「なんか分かんないけど可愛い」「揺れるお腹が愛おしい」「下手くそすぎるやんのかステップw」「不思議な動きだけど可愛い」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『大鵬』には、ブリティッシュショートヘア大鵬くんのおもしろ可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『大鵬』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。