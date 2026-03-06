明太子・栗めし・豊後牛 JR九州社員おすすめ「駅弁グランプリ」選んで食べて投票を！
九州ナンバーワンの駅弁を決める「九州駅弁グランプリ」決勝大会が福岡市で開かれています。JR九州社員おすすめの駅弁の中で、ナンバーワンを獲得するのはどの駅弁でしょうか。
■井手妃奈子記者
「きょうから始まった九州駅弁グランプリ。選ばれた10品が並んでいます。」
明太子がドンとのった駅弁に、栗の甘みとだしの効いた栗めし。
3月6日と7日の2日間、博多阪急の「全国有名駅弁とうまいもの大会」の会場に設けられた特設ブースで行われている九州駅弁グランプリ決勝大会。
■JR九州の社員
「駅弁を販売しています。」
「椎茸（しいたけ）めしです。」
JR九州の社員が自慢の駅弁を自らPRしていました。
販売価格1400円以下、そして1401円以上の2つの部門があり、各部門で頂点を競います。
6日と7日に対象の駅弁を購入した人が「味」「こだわり・郷土感」「パッケージ」などを5段階で評価し、投票します。
■訪れた人
「この機会にしか来ない。普段こういうぜいたくしないから。」
「かしわめしと椎茸めしを食べたことがあったので、久しぶりに食べようかなと。よく考えて投票しようと思います。」
豊後牛をたっぷり使った、特急「ゆふいんの森」の車内限定で販売されている駅弁を記者が試食しました。
■井手記者
「お肉がやわらかくて、とてもおいしいです。お肉のうま味がしみ込んだご飯も進みます。」
■JR九州 営業部営業課・石井理恵さん
「九州にはこんなに素晴らしい駅弁があって、いろんな駅弁会社の思いがあって成り立っていることを知ってほしいと思います。」
九州駅弁グランプリ決勝大会は7日までで、グランプリは3月中旬に発表されます。