『ベルサイユのばら』キャラが楽器弾く オーケストラコンサートのメインビジュアル公開
9月6日に東京国際フォーラム ホールAで開催されるコンサート『billboard classics 劇場アニメ「ベルサイユのばら」シンフォニックコンサート2026』のメインビジュアル集合ver.が公開された。
【動画】声優たちが宝塚歌劇風に歌う！公開された『ベルばら』歌唱シーン映像
今回公開となった集合ビジュアルは、同公演のためにアニメーションスタジオ・MAPPAによって描きおろされ、すでに公開されているオスカルのソロビジュアルに加えて、マリー・アントワネット、アンドレ、フェルゼンというメインキャラクターが集結。オスカルはヴァイオリン、マリー・アントワネットはフルート、アンドレはホルン、フェルゼンはトランペットと、それぞれが楽器を手にしており、オーケストラコンサートならではの世界観を鮮やかに表現している。
同公演は、劇場アニメ『ベルサイユのばら』のために制作された数々の楽曲をオーケストラアレンジで披露。作品世界を彩ったBGMに加え、挿入歌を沢城みゆき（オスカル役）、平野綾（マリー・アントワネット役）、豊永利行（アンドレ役）、加藤和樹（フェルゼン役）というメインキャスト4名が、フルオーケストラとともに歌唱。映像演出も交え、音楽を軸に作品世界を立体的に描き出す構成となっている。
■『billboard classics 劇場アニメ「ベルサイユのばら」シンフォニックコンサート2026』
日時：9月6日（日） 午後4時開場／午後5時開演
会場：東京・東京国際フォーラム ホールA
出演：
オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ役 沢城みゆき
マリー・アントワネット役 平野綾
アンドレ・グランディエ役 豊永利行
ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン役 加藤和樹
音楽監修・指揮・編曲：和田薫
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
