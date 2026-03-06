ニッポン放送×STV、異色コラボ実現 トム・ブラウン＆オズワルドでスペシャル企画
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCASTトム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』と、札幌テレビ放送（STV）のローカルバラエティー番組『道産人間オズブラウン』では、コラボスペシャル企画『オズブラウンのニッポン放送・札幌テレビ超！圧縮計画』を実施している。
【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ
『トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』は、トム・ブラウンがパーソナリティーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組（毎週金曜 18時頃配信）。一方、『道産人間オズブラウン』は、お笑いコンビ、オズワルドとトム・ブラウンの2組が出演する北海道のローカルバラエティー番組（北海道ほか全国6局で放送中、TVerでも視聴可能）。
コラボ第1弾として、ポッドキャスト『オールナイトニッポンPODCASTトム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』のコラボエピソードが、6日より2週連続で配信。オズワルド（伊藤俊介、畠中悠）、トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）の4人によって、東京・有楽町のニッポン放送で収録を行った。
第1回は、唯一の北海道出身ではない伊藤の「北海道の人は寒さにかっこつけている」との訴えに対し、他の3人から「雪が降っている方が暖かい」「北海道の人は寒がりを舐める傾向にある」といった、北海道ローカル番組『オズブラウン』さながらの話題に始まり、2組が東京の地下ライブシーンで出会っていたことや、「何に憧れてお笑いを始めたのか」といった下積み時代のエピソードが語られた。そのほか、リスナーからの質問「オズワルドが気になるみちおの行動」や「一番早く消えそうな芸人は？」への本音トークなど、「メロくない芸人」を自称する4人のコラボならではの濃密な掛け合いが満載の内容となっている。
13日配信の第2回では、リスナーが『オズブラウン』のロケ企画を提案するコーナー「オズブレイン」を展開。さらに、オズワルドと番組ジングルをその場で収録する企画も行われる。
『トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』は、radiko、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各種ポッドキャストプラットフォームにて配信中。radikoでは過去回を含めた全エピソードを聴くことができる。STVの『道産人間オズブラウン』ではコラボにまつわる企画やポッドキャスト収録の裏側を15日から3週にわたって放送する予定で、TVerでも視聴可能となる。
