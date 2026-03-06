道枝駿佑＆生見愛瑠“10年愛”の原点シーンも公開 映画『君が最後に遺した歌』新場面＆入場者特典が公開
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、俳優の生見愛瑠がヒロインを務める、映画『君が最後に遺した歌』（20日公開）の場面カット、入場者特典など新たな情報が解禁された。
【動画】2人の歌唱シーンが素敵!!道枝駿佑、生見愛瑠
今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾音（生見）による“たった10年のラブストーリー”。
公開初日の3月20日から22日まで3日間限定、全国の上映劇場で配布される入場者プレゼント「クリアカード【私たちが最後に遺した歌】」が発表された。澄み渡る青空の下、同じ方向を見つめる春人と綾音。その表情は“笑顔”にも“泣きそうな顔”にも見える複雑な表情で、2人の胸にある思いを想像させるものとなっている。視線の先に何が広がるのか、そしてどんな想いを抱えているのか。2人の“10年愛”を象徴する本編の大切なシーンを切り取ったビジュアルに。
映画を観た後には、この場面の印象が大きく変わる仕掛けにもなっており、作品の思い出や感動がいつでもよみがえるデザインに仕上がった。スマートフォンケースにも入れて持ち運べるサイズとなっている。
あわせて、物語の核心に迫る新たな場面写真も公開。綾音のデビュー後、ライブ会場でスマートフォンにメッセージを吹き込む春人の姿や、スマートフォンを耳に当てて春人の声に聞き入る綾音の姿が切り取られている。さらに、綾音が春人に歌詞をつくってほしいと頼む部室のシーンや、本棚を前に「文字が襲って来そう…」とつぶやく綾音の姿など、2人の“原点”ともいえる場面も公開された。
公開初日の20日には初日舞台あいさつの開催も決定。道枝、生見、三木孝浩監督が登壇予定で、その模様は全国の劇場で生中継される。中継劇場の詳細は後日、公式サイトで発表される。さらに、本作は4月1日から韓国でも上映される予定で、韓国では日本公開と同日の20日に先行上映される。
公開を記念した特別番組『二人の歌が紡いだ感涙の“10年愛”誕生SP』の放送も決定。番組には道枝、生見、音楽プロデューサーの亀田誠治、三木孝浩監督が出演する。番組では、道枝と三木監督、生見と亀田によるスペシャル対談が実現。道枝と生見がそれぞれの役に対する思いや作品を通して伝えたいメッセージを語るほか、“君歌”推しSONGなどについてもトークを展開する。さらに三木監督が語る道枝の魅力や、亀田が明かす生見の歌やギター演奏、ライブシーンの裏話なども紹介される予定だ。
あわせて公開記念特番の特別予告映像も解禁。順次放送開始となる15秒のTVCM2種も公開される。特番の放送地域や日時は、今後公式サイトで順次発表される。
【動画】2人の歌唱シーンが素敵!!道枝駿佑、生見愛瑠
今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾音（生見）による“たった10年のラブストーリー”。
映画を観た後には、この場面の印象が大きく変わる仕掛けにもなっており、作品の思い出や感動がいつでもよみがえるデザインに仕上がった。スマートフォンケースにも入れて持ち運べるサイズとなっている。
あわせて、物語の核心に迫る新たな場面写真も公開。綾音のデビュー後、ライブ会場でスマートフォンにメッセージを吹き込む春人の姿や、スマートフォンを耳に当てて春人の声に聞き入る綾音の姿が切り取られている。さらに、綾音が春人に歌詞をつくってほしいと頼む部室のシーンや、本棚を前に「文字が襲って来そう…」とつぶやく綾音の姿など、2人の“原点”ともいえる場面も公開された。
公開初日の20日には初日舞台あいさつの開催も決定。道枝、生見、三木孝浩監督が登壇予定で、その模様は全国の劇場で生中継される。中継劇場の詳細は後日、公式サイトで発表される。さらに、本作は4月1日から韓国でも上映される予定で、韓国では日本公開と同日の20日に先行上映される。
公開を記念した特別番組『二人の歌が紡いだ感涙の“10年愛”誕生SP』の放送も決定。番組には道枝、生見、音楽プロデューサーの亀田誠治、三木孝浩監督が出演する。番組では、道枝と三木監督、生見と亀田によるスペシャル対談が実現。道枝と生見がそれぞれの役に対する思いや作品を通して伝えたいメッセージを語るほか、“君歌”推しSONGなどについてもトークを展開する。さらに三木監督が語る道枝の魅力や、亀田が明かす生見の歌やギター演奏、ライブシーンの裏話なども紹介される予定だ。
あわせて公開記念特番の特別予告映像も解禁。順次放送開始となる15秒のTVCM2種も公開される。特番の放送地域や日時は、今後公式サイトで順次発表される。