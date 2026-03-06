佐久間大介＆中本悠太、Snow Man「オドロウゼ！」ダンス披露 椎名桔平らも楽曲激推し
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演する映画『スペシャルズ』初日舞台あいさつが6日、都内で行われ、主演の佐久間のほか、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、羽楽、内田英治監督が登壇。佐久間と中本、羽楽が本作の主題歌であるSnow Man「オドロウゼ！」のダンスを披露した。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
イベントでは公開を迎えての心境や撮影時のエピソードをトーク。TikTokに投稿された5人で踊った「フライデーチャイナタウン」のダンス動画が4000万再生を突破したことにも触れ、喜びを共有した。
また、劇中で“スペシャルズ”にダンスを教える明香を演じた羽楽が登壇。羽楽は「きょうは来れると思っていなかったんですけど、連絡が来たときから楽しみにしてました」と明かす姿に、佐久間はじめキャスト陣は頬をほころばせた。
撮影中のキャスト陣について、羽楽は「めっちゃやさしかったです！私はずっとダンス1本でやってきたから演技は勇気がいる挑戦で、初日は不安が大きくてぶっ倒れそうだったんですけど、佐久間さんだったり裕太さんが声をかけてくれたりとか、内田監督もずっとニコニコしてくれたりとかのおかげで、安心して明香を演じることができました」と伝えた。
さらに、佐久間、中本、羽楽が本作の主題歌であるSnow Manの「オドロウゼ！」にあわせてダンスを披露した。椎名桔平らが見守る中、ノリノリで踊りきった3人。佐久間は「特別バージョンみたいな感じで楽しかったです。結構踊ってくださっているお客さんもいてうれしかった」と声を弾ませ、羽楽は「TikTokにあがっているやつのときはめっちゃ緊張していて、顔がひきつってやばかったので、リベンジできてよかったです」と明かした。
中本は「やっぱSnow Manの曲いいなと思いました！『スペシャルズ』もそうですけど、Snow Manの「オドロウゼ！」もみんないっしょに踊ってくれたらうれしいです」とにっこり。その後も青柳が「Snow Manの曲最高だぜ！」と声を上げたり、椎名が「Snow Manの「オドロウゼ！」いい曲ですから、みんなで振りを覚えて、映画の宣伝もよろしくお願いいたします」と呼びかけるなど、映画だけでなくまるで「オドロウゼ！」の“宣伝隊長”のようなコメントで盛り上げ、佐久間もうれしそうな表情とともに「ありがとうございます」と伝えていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
イベントでは公開を迎えての心境や撮影時のエピソードをトーク。TikTokに投稿された5人で踊った「フライデーチャイナタウン」のダンス動画が4000万再生を突破したことにも触れ、喜びを共有した。
撮影中のキャスト陣について、羽楽は「めっちゃやさしかったです！私はずっとダンス1本でやってきたから演技は勇気がいる挑戦で、初日は不安が大きくてぶっ倒れそうだったんですけど、佐久間さんだったり裕太さんが声をかけてくれたりとか、内田監督もずっとニコニコしてくれたりとかのおかげで、安心して明香を演じることができました」と伝えた。
さらに、佐久間、中本、羽楽が本作の主題歌であるSnow Manの「オドロウゼ！」にあわせてダンスを披露した。椎名桔平らが見守る中、ノリノリで踊りきった3人。佐久間は「特別バージョンみたいな感じで楽しかったです。結構踊ってくださっているお客さんもいてうれしかった」と声を弾ませ、羽楽は「TikTokにあがっているやつのときはめっちゃ緊張していて、顔がひきつってやばかったので、リベンジできてよかったです」と明かした。
中本は「やっぱSnow Manの曲いいなと思いました！『スペシャルズ』もそうですけど、Snow Manの「オドロウゼ！」もみんないっしょに踊ってくれたらうれしいです」とにっこり。その後も青柳が「Snow Manの曲最高だぜ！」と声を上げたり、椎名が「Snow Manの「オドロウゼ！」いい曲ですから、みんなで振りを覚えて、映画の宣伝もよろしくお願いいたします」と呼びかけるなど、映画だけでなくまるで「オドロウゼ！」の“宣伝隊長”のようなコメントで盛り上げ、佐久間もうれしそうな表情とともに「ありがとうございます」と伝えていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。