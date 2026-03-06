歌手の西川貴教のファンクラブ公式Xが6日に更新され、ライブ中の迷惑行為について注意喚起した。

西川のオフィシャルファンクラブ「turbo」の公式Xに「ライブ・イベント会場における迷惑行為についてご報告とお願い」と題した文書が掲載され、「西川貴教が出演するライブ・イベント会場において、お客様による迷惑行為が確認されております」と報告。

具体例として、「車椅子の方の付添人」を偽り入場し、車椅子観覧エリアではなく前方ブロックへ侵入する行為や、ほかの来場者に声をかけ、強引に座席交換を強要する行為などが見られるとした。

これらの行為について「ライブ・イベント会場は、すべてのお客様が公平に楽しむ場所です。ほかのお客様を不快にする迷惑行為は絶対にお止めください」と警告し、「今後、そのような行為を受けた、見かけた際は、お近くの係員にお伝えいただくようご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

また、「そのような行為をしていることが認められた方は、西川貴教が出演するライブ、イベント等への出入り禁止および、ファンクラブの強制退会の措置を講じますので、絶対にお止めください」と注意喚起した。

西川本人もこの投稿を引用し、「『誰ひとり置いていかない』それが僕の信念です。同じ思いで１枚のチケットを手にしてくれた方が、等しく公演をお楽しみいただく為に、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。