最高気温が「40℃以上の日」なんと呼ぶべき？ 佐々木予報士がマメテン解説【徳島】
（小玉アナウンサー）
「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」
（佐々木予報士）
「こんばんは。近年、夏になると以前では考えられないような気温の日がありますよね」
「そこで気象庁は最高気温が40度以上の日に新たに名前をつけようと、2月27日から国民アンケートを始めました」
（佐々木予報士）
「気象庁では暑さを表す言葉として、最高気温が25度以上の日を「夏日」、30度以上を「真夏日」、35度以上を「猛暑日」と決め、予報用語として天気予報などで使っています」
「しかし、現在40度以上を示す言葉はありません」
（宮下アナウンサー）
「危険な暑さが頻発しているため、これまでなかった40℃以上の日に名前を設けようという訳なんですね」
（佐々木予報士）
「そういうことです。気象庁が発表した案は全部で13あります」
「炎暑日（えんしょび）、劇暑日（げきしょび）、酷暑日（こくしょび）、超猛暑日（ちょうもうしょび）など、専門家らの意見を踏まえて選出されました」
「お二人はどれがよいと思いますか？
（小玉アナウンサー
「個人的には酷暑日が一番しっくりくるかと」
（宮下アナウンサー）
「私も酷暑日、酷い暑さの日、文字を見てなんとなくイメージできるるので」
（佐々木予報士）
「一体どの名称がさわしいと思うか、街の人に聞きました」
（佐々木予報士）
「候補はこちらです。炎暑日や劇暑日、酷暑日など候補は13。そしてその他という選択肢があります。一体どれが40℃以上の日にぴったりか街の人に聞きました」
（男性・熱暑日）
「熱暑日がよさそうやな」
「熱暑日 なぜ？」
「暑そうやから」
（男性・酷暑日）
「え～ 酷暑日かなあ」
「酷暑日 どうして？」
「酷く暑いので、字のごとく酷暑かなって」
（女性・酷暑日）
「酷暑って夏によく言われている気がして、だから酷暑日」
（女性・烈暑日）
「強烈に暑いから」
（男性・酷暑日）
「強烈の烈やな」
「旦那さんはなぜ酷暑日？」
「酷暑一番適当かな、みな過激やろ言葉が、この辺が一番無難なんちゃん」
果たして結果は・・・
最も票を多く集めたのは酷暑日（こくしょび）、次いで超猛暑日（ちょうもうしょび）となりました。
（佐々木予報士）
「ということで、こちらが結果です。最も多かったのが酷暑日（こくしょび）で35票。次いで、超猛暑日が20票。そのほか、激暑日（げきしょび）と烈暑日（れっしょび）が10票集めました」
「『すでに聞いたことがある言葉を選んだ』『分かりやすい言葉がよい』などの意見がありました」
（佐々木予報士）
「気象庁は3月29日までアンケートを行っていて、その結果を踏まえ、2026年の夏から運用を始める予定なので、みなさんもぜひ、投票してみてください」
（小玉）
「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」