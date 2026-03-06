（小玉アナウンサー）

「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木予報士）

「こんばんは。近年、夏になると以前では考えられないような気温の日がありますよね」

「そこで気象庁は最高気温が40度以上の日に新たに名前をつけようと、2月27日から国民アンケートを始めました」



（佐々木予報士）

「気象庁では暑さを表す言葉として、最高気温が25度以上の日を「夏日」、30度以上を「真夏日」、35度以上を「猛暑日」と決め、予報用語として天気予報などで使っています」

「しかし、現在40度以上を示す言葉はありません」

（宮下アナウンサー）

「危険な暑さが頻発しているため、これまでなかった40℃以上の日に名前を設けようという訳なんですね」



（佐々木予報士）

「そういうことです。気象庁が発表した案は全部で13あります」

「炎暑日（えんしょび）、劇暑日（げきしょび）、酷暑日（こくしょび）、超猛暑日（ちょうもうしょび）など、専門家らの意見を踏まえて選出されました」

「お二人はどれがよいと思いますか？



（小玉アナウンサー

「個人的には酷暑日が一番しっくりくるかと」



（宮下アナウンサー）

「私も酷暑日、酷い暑さの日、文字を見てなんとなくイメージできるるので」



（佐々木予報士）

「一体どの名称がさわしいと思うか、街の人に聞きました」

（佐々木予報士）

「候補はこちらです。炎暑日や劇暑日、酷暑日など候補は13。そしてその他という選択肢があります。一体どれが40℃以上の日にぴったりか街の人に聞きました」



（男性・熱暑日）

「熱暑日がよさそうやな」

「熱暑日 なぜ？」

「暑そうやから」

（男性・酷暑日）

「え～ 酷暑日かなあ」

「酷暑日 どうして？」

「酷く暑いので、字のごとく酷暑かなって」

（女性・酷暑日）

「酷暑って夏によく言われている気がして、だから酷暑日」



（女性・烈暑日）

「強烈に暑いから」



（男性・酷暑日）

「強烈の烈やな」

「旦那さんはなぜ酷暑日？」

「酷暑一番適当かな、みな過激やろ言葉が、この辺が一番無難なんちゃん」



果たして結果は・・・

最も票を多く集めたのは酷暑日（こくしょび）、次いで超猛暑日（ちょうもうしょび）となりました。

（佐々木予報士）

「ということで、こちらが結果です。最も多かったのが酷暑日（こくしょび）で35票。次いで、超猛暑日が20票。そのほか、激暑日（げきしょび）と烈暑日（れっしょび）が10票集めました」

「『すでに聞いたことがある言葉を選んだ』『分かりやすい言葉がよい』などの意見がありました」

（佐々木予報士）

「気象庁は3月29日までアンケートを行っていて、その結果を踏まえ、2026年の夏から運用を始める予定なので、みなさんもぜひ、投票してみてください」



（小玉）

「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」