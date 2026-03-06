辻希美【GU】人気スウェットをイロチ買い！サイズ選びのコツは「だぼっと大きめに」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ネットで爆買い】夜な夜なポチポチした結果がこちら 開封していきます！【ニトリ・GU・H&M・ZOZOTOWN】』の動画を投稿。動画では、辻さんが、オンラインショップで購入したさまざまな商品を紹介してくれました。この中から今回は、辻さんが色違いで購入したGUのアイテムをピックアップ♪

辻さんが「これは私のやつ」「完全に私の洋服です」と取り出したスウェットがこちら！

■ヘビーウェイトスウェット

GU / ヘビーウェイトスウェットショートパーカ（公式サイトへ）

肉厚感があり肌ざわりのよい裏起毛のスウェット素材を使用した、ショートレングスパーカー。立体的なフードがポイントになっています。

辻さんはGRAY・BLACKの2色を購入。

GU / ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ（公式サイトへ）

パーカーと同素材で、セットアップ着用がかなうパンツ。裾に向けてカーブしたシルエットですっきりした着こなしに。

辻さんはGRAY・BLACK・NATURAL・PINKの4色を購入。

現在、公式オンラインショップでは値下げ中につき、どちらも1,990円（税込）で販売中。ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

■楽とおしゃれを両立できる

辻さんは、サイズ選びについて「上がMで下がLっていう洋服の選び方をすることが多いです。特にスウェットは」「下は結構だぼっと大きめに着たくて」とコメント。

さらに、「最近、今もそうなんだけどさ、基本的にスウェットで過ごすことが多いのと、やっぱり楽。楽なので」「しかも今ちょっと流行ってたりもするじゃん？」「スウェット合わせで、上をおしゃれな洋服を着るぐらいな感じの着方っていうのも流行ってたりもするので」と着回し方法についても教えてくれました。

■動画もチェック

18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、昨年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪