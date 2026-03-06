お散歩中、公園で一休みする柴犬さんを何気なく撮影。よくよく見てみると…飼い主さんでも想定外だったという『まさかの表情』が話題になっているのです。

思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

散歩中の犬を何気なく撮影した結果→よく見てみると…

Xアカウント『@mochikichiiii』に投稿されたのは、お散歩中の白柴「もち吉」くんのお姿。

この日も、ご家族と共にお散歩を楽しまれていたというもち吉くん。立ち寄った公園で一休みしているそのお姿を何気なく撮影してみたところ…意外な表情を捉えることに成功したのだそう。

想定外だった『まさかの表情』が話題

パパさんのお隣でお行儀良くおすわりをしながら、カメラを向けるママさんを見上げていたというもち吉くん。

遠目にもお散歩を楽しんでいることが伝わってくる、明るい表情を浮かべていることは一目瞭然だったものの、更にズームアップしてみると…。

口角をキュッと上げて、白くて小さな『歯』を見せながらニッと笑っていたというもち吉くん。どこかわんぱくさを秘めたイタズラっぽく愛らしいその笑顔は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ほんとだ、うっすら歯出ててニヤってしてるの可愛すぎますね」「歯が見える絶妙な表情がたまらなく愛おしいですね。ワンちゃんの幸せが伝わってきます！」「よく見たら歯出してニッコリｗｗｗ柴犬の笑顔尊すぎて癒される～」などのコメントが寄せられています。

表情豊かで甘えん坊な男の子♡

2020年9月22日生まれのもち吉くんは、甘えん坊で表情豊かな男の子。お迎え当時は片手に収まるほど小さかったものの、現在は15kgのもちふわマシュマロボディに成長しました。

撫でられるのが大好きで、飼い主さんの手はもちろんコロコロクリーナーも大好きなのだそう。歯みがきが嫌だったと文句を言ったり、オヤツをもらったら光の速さでその場を去ったり、柴犬らしい魅力もあるといいます。

ご家族に溺愛されながら自分らしくマイペースでのびのびと幸せに暮らすもち吉くんのお姿は、日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

