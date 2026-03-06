藤井風がWBC史上初の公式サントラに参加｜3月6日にタイニープロデュースの新曲をリリース
藤井風（Fujii Kaze）が、本日3月6日にデジタル・リリースされたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）史上初となるサウンドトラック『2026 World Baseball Classic』に参加していることが発表された。
同作は、2度のグラミー賞受賞歴を持つ世界的プロデューサー・タイニー（Tainy）がWBCの公式ミュージック・プロデューサーに就任し、アルバート・ハイプ（Albert Hype）、ホタ・ロサ（Jota Rosa）と共に制作。タイニーからのオファーを受け、藤井とのボーダーレスなコラボレーションが実現した。
藤井にとっては、2025年9月にリリースした3rdアルバム『Prema』以来、約半年ぶりとなる新曲。本楽曲は野球のスピリットと前回大会の優勝国である日本の功績を祝した内容で、英語と日本語が混じり合う歌詞が、さまざまな文化が集うWBCの世界観にも寄り添ったものになっている。
なお藤井は、全曲英語詞で制作されたアルバム『Prema』でBillboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”1位を獲得。発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーも成功させており、2026年には「Prema World Tour」と題したアジア6ヶ所でのドーム＆スタジアムツアーも控えている。
「2026 World Baseball Classic」配信ジャケット
■概要
Various Artists『2026 World Baseball Classic』配信中（2026年3月6日配信）
トラックリスト1. Make It Count2. MVP3. My Place
配信リンクファイア：https://umj.lnk.to/WBC_ST
藤井風（Fujii Kaze）公式サイト：https://fujiikaze.com