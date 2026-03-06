Snow Man宮舘涼太、主演ドラマの現場に現れた岩本照の“粋な行動”明かす「嬉しかったですよ」

3月5日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』に、Snow Manの宮舘涼太と岩本照が出演。宮舘が、岩本の粋なエピソードを語った。

【関連】Snow Man宮舘涼太、阿部亮平は“1番フラット”メンバーとしての関係性明かす「僕が知らないことも…」

4月4日放送開始予定のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら（テレビ朝日系）で主演を務める宮舘は、現在もドラマの撮影中であると明かしつつ、「撮影してたら、知ってる人が目の前に現れたんですよ」と切り出した。

続けて、「そしたら両手に荷物持って。暗い中どんどんどんどん僕に近づいてくるわけですね」「で、“あ、やばい！”と思って、明るいところでパッて顔見たら岩本さんで」「ロケ現場に差し入れを持ってきてくださって」と振り返った。

これを受けて、岩本が、「たまたま近くにいたんですよ。マジで」「本当にたまたま近くにいて。せっかくだったらねと思って」と話すと、宮舘は、「スタッフさんとかももちろんいる、キャストの方々もいるから、大量に差し入れ持って現れて」と回想。

そして、「嬉しかったですよ。俺だって（アンドロイドという）役のことを忘れて、すごい笑顔の顔をしてたもんね」と明かしていた。