春休みを前に、三重県の鈴鹿サーキットに新アトラクションが登場します。

【写真を見る】鈴鹿サーキットに新アトラクション ｢スモッグラッシュアドベンチャー｣登場 洞窟探検しているような没入感! 付き添いあれば0歳からOK

鈴鹿サーキットパークにあすオープンする、ライド型アトラクション「スモッグラッシュアドベンチャー」は、スモッグが広がる洞窟を特殊なレーザーガンで浄化しながら探検し得点を競います。

迫力のある効果音や座面の振動、さらにプロジェクションマッピングによる演出で実際に洞窟探検しているような没入感が味わえ、保護者の付き添いがあれば0歳から乗ることができます。

「すごくおもしろかった！」

きょうは、地元の人を招待した体験会も行われました。



（招待客）

「めっちゃくちゃ楽しかった」

「バンバン打てて10点に当たったからうれしかった」

「子どもがやりやすかったので、すごくおもしろかったです」

サーキットパークではオープンを記念して、子どもたちが参加しみんなで体を動かすステージショーも期間限定で開催されます。