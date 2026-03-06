¡ÚÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó ¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Û8Æü¤ËÅê³«É¼ »³Ìî»á¡¦ÃÚ»á¡¦¹õÇß»á¤Î3¸õÊä¼Ô¤¬¡Ö½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤ ¤½¤·¤Æ·ãÀï¤À¤Ã¤¿4Ç¯Á°¤ÎÅêÉ¼Î¨¡È61.82%¡É¤òÄ¶¤¨¤ë¤«
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¸å½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤«¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉü¶½ºö¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ë¡¢¸½¿¦¤Î4Ç¯´Ö¤Î¸©À¯±¿±Ä¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡¢½°±¡Áª¤Ç¤âÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÏ½Ð½ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢¿·¿Í¤ÇÁ°¶âÂô»ÔÄ¹¤Î»³ÌîÇ·µÁ¸õÊä¡Ê63¡Ë¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÃÚ¹À¸õÊä¡Ê64¡Ë¡¢¿·¿Í¤Ç¶¦»º·Ï¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿ ¹õÇßÌÀ¸õÊä¡Ê78¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
³Æ¸õÊä¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
»³ÌîÇ·µÁ¸õÊä¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÄ¹¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÈÆî²Ã²ì¤Ë¾ïÀß¤ÎÃÎ»ö¼¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¸½¾ìÌÜÀþ¡×¤Î¸©À¯¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä²È·×¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¶¯²½¤È¡Ö½¬¤¤»ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤Î¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢±üÇ½ÅÐ4¤Ä¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼·Èø¡¦¶âÂô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÚ¸õÊä¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©ÆÈ¼«¤ÎÎ¹¹Ô±þ±ç³ä¤Ê¤ÉÆÃ¤ËÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÁá´üÉü¶½¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿åÆ»¤Î´ðËÜÎÁ¶âÌµ½þ²½¤Î2¤«·î±äÄ¹¤ä¾Ê¥¨¥Í²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþ»Ù±ç¡£±üÇ½ÅÐ¤Î4ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ½ÅÐ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë·úÀß¤¹¤ë¿·ÉÂ±¡¤Ë¡¢µßµÞ¡¦Æþ±¡µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÇß¸õÊä¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ø¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñÌÈ½ü¤ÎºÆ³«¡¢ºÇÄãÄÂ¶â1500±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ö²ì¸¶È¯¤ÎÇÑÏ§¤òÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±üÇ½ÅÐ¤Î4¤Ä¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÏÆþ±¡¡¦µßµÞµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÉÂ±¡¤Î·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯Á°¤Ï61.82% ·ãÀï¤Îº£²ó¤â¹âÅêÉ¼Î¨¤«
4Ç¯Á°¤ÎÃÎ»öÁªµó¤Ç¤ÏÊÝ¼é3¿Ø±Ä¤¬·ã¤·¤¯Áè¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤¬ºÆ¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©Ì±¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Î¿ä°Ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤Ç¤ÏÅêÉ¼Î¨¤Ï61.82%¤È¡¢Á°¡¹²ó¤ò22.75¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
60%Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ãÀï¤òÀ©¤·Ã«ËÜÀµ·ûÁ°ÃÎ»ö¤¬½éÅöÁª¤·¤¿1991Ç¯°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÁªµó¤âÂ³¤¡¢Í¸¢¼Ô¤Îü¥ÁªµóÈè¤ìü¥¤âÅêÉ¼Î¨¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤è¤ê¤âÅêÉ¼Î¨¤¬¹â¤¤Ç½ÅÐÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢57¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤È¤Î¿Ø±Ä¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´üÆüÁ°¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á°²ó¤òÄ¶¤¨¤ë65¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁ°²ó¡¢4Ç¯Á°¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·ë²Ì¤¬°ìÅÙ¡¢É¼¿ô¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÍ¸¢¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¸©À¯¤Î¼¡¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£