能登半島地震で甚大な被害を受けた能登の酒蔵が、一歩ずつ復活の道のりを進んでいます。能登で作られた新酒のきき酒会が6日開かれ、10の酒蔵が困難を乗り越えて仕込んだ新酒が並びました。

鳳珠酒造組合 櫻田博克理事長「地震から2年2か月経って、今こうやって点数も増えてきて、きょうは50点のお酒が並ぶことができた」

金沢市内で開かれたのは、七尾と奥能登・鳳珠の酒造組合による新酒のきき酒会。

あわせて10の酒蔵から2025年より9点多い50点の新酒が出品され、審査員が仕上がりを確かめました。

金沢国税局 坂本和俊鑑定官室長「非常にフルーティーなお酒が多くて寒暖差が激しいと管理が大変だったかと思うが技術力で乗り越えていいお酒ができたのではないか」

単独で酒造りが出来ているのは3社で残りは金沢・加賀の酒蔵と共同醸造

鳳珠酒造組合によりますと、所属する11社のうち単独で酒造りができているのは今も3社にとどまっていて、多くは金沢や加賀の酒蔵との共同醸造を続けています。

蔵の再建に向けた用地取得の難しさや工事業者の不足などにより、想像以上に復興のスピードが遅れているといいます。

鳳珠酒造組合 櫻田博克理事長「もっともっとスピードを上げて頑張っていかなければならないと思うし、必ずまだ数年かかるが能登の酒蔵みんな元気で復活してみなさんにおいしいお酒を届けるという気持ちで頑張っていきたいと思っている」

白藤酒造店 白藤暁子取締役「何か大きな仕掛けがあるわけでもなんでもなくて、本当に一歩一歩ですね。一歩一歩進んでいけたらいいなと思っている」

震災後初めての出品の酒蔵「売り切れていくのを見ると頑張れる」

今回のきき酒会で震災後初めて出品した、白藤酒造店の白藤暁子さん。

地震でかまどやタンクが壊れ大規模な修繕を迫られましたが、2025年3月、やっとの思いで酒造りを再開。

出荷量は地震前の6割程度にとどまっているものの、一歩ずつ前に進んでいます。

白藤酒造店 白藤暁子取締役「しんどいです…正直本当にしんどい。それでも、いろんなお声も寄せていただきますし、やっぱり売切れていくのを見ると頑張れる。もうちょっと頑張れるなと思います」

奥能登の酒を未来につなぐため関係者はなりわい再建に向けた道のりを一歩ずつ進んでいます。