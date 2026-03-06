バーレーンのAmazonデータセンターがドローン攻撃の標的になったのは「敵の軍事・諜報活動を支援している」とイランの革命防衛隊が判断したから

バーレーンのAmazonデータセンターがドローン攻撃の標的になったのは「敵の軍事・諜報活動を支援している」とイランの革命防衛隊が判断したから