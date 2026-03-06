綾瀬はるか「自然と涙が出た」 実話をもとにした映画『人はなぜラブレターを書くのか』シーン＆メイキング写真16点解禁
石井裕也監督が手がける実話を基にした映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）より、主演の綾瀬はるかをはじめ、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市らによる感涙シーンとメイキングスチール計16点が新たに解禁された。
【画像】映画『人はなぜラブレターを書くのか』シーン＆メイキング写真
本作は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で命を落とした青年・富久信介さんをめぐる実話を基にした物語。通学電車で見かけるだけの存在だった少女が密かに想いを寄せていたものの、名前も知らず言葉も交わしたことのないまま、事故によって淡い恋は突然終わりを迎える。
それから20年後の2020年、信介さんが通っていたボクシングジムの会長のもとに、その少女から一通の手紙が届く。当時の思い出と彼への想いが綴られたそのラブレターは、信介さんの家族のもとへ届けられることに。家族はそこで、息子が歩んでいた知られざる青春の断片に触れることとなる。この奇跡のような実話に心を動かされた石井監督が映画化を熱望し、企画が実現した。
解禁された場面写真では、何かを抱えているかのような神妙な表情を浮かべるナズナ（綾瀬）や、夫の良一（妻夫木聡）との感情的なシーンなど、胸を打つ瞬間が切り取られている。綾瀬は撮影を振り返り、「良一としゃべっていると自然と涙が出てしまうんですが、泣き過ぎたからもう1回いきましょうということもありました」と、役に深く向き合ったエピソードを明かした。
一方、當真が演じる高校時代のナズナが、手紙を渡そうとしているシーンや、信介の死をニュースで知り涙を流すシーンなどが公開。ファミレスで互いの存在を背後に感じて恥じらうナズナと信介（細田）の場面が公開。當真は「ファミレスのシーンはこの作品の中でも一番ホッコリするオススメなシーンですが、普段はどっしりと構えている信介さんが慌てているところは見どころです」と語っている。
さらに、信介が先輩の川嶋（菅田）と雨の中でスパーリングする場面など、ボクシングに打ち込む姿も印象的だ。川嶋を演じる菅田は撮影について「減量のために水抜きをしていたので、水を抜くと声が枯れるということを身をもって知りました」と明かし、徹底した役づくりで撮影に臨んでいたことを語った。
公開されたメイキング写真には、海岸で手をつなぐシーンの撮影の合間に笑い合う綾瀬と妻夫木の姿も収められている。妻夫木は「綾瀬さんはそこにいるだけで場が温かくなるような人。監督がナズナに求めていたのは、まさに太陽のような存在感なのだと思います」と称賛した。
信介役の細田は撮影の4ヶ月前からボクシングのトレーニングを行ったといい、「体を絞るなど大変なこともありましたが、菅田さんとの時間は本当に特別で楽しく、2人だけの空間を現場に持ち込めたのはありがたかった」とコメント。トレーニングシーン撮影前に体を動かす細田と菅田の姿からは、本編さながらの信頼関係がうかがえる。
【画像】映画『人はなぜラブレターを書くのか』シーン＆メイキング写真
本作は、2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で命を落とした青年・富久信介さんをめぐる実話を基にした物語。通学電車で見かけるだけの存在だった少女が密かに想いを寄せていたものの、名前も知らず言葉も交わしたことのないまま、事故によって淡い恋は突然終わりを迎える。
解禁された場面写真では、何かを抱えているかのような神妙な表情を浮かべるナズナ（綾瀬）や、夫の良一（妻夫木聡）との感情的なシーンなど、胸を打つ瞬間が切り取られている。綾瀬は撮影を振り返り、「良一としゃべっていると自然と涙が出てしまうんですが、泣き過ぎたからもう1回いきましょうということもありました」と、役に深く向き合ったエピソードを明かした。
一方、當真が演じる高校時代のナズナが、手紙を渡そうとしているシーンや、信介の死をニュースで知り涙を流すシーンなどが公開。ファミレスで互いの存在を背後に感じて恥じらうナズナと信介（細田）の場面が公開。當真は「ファミレスのシーンはこの作品の中でも一番ホッコリするオススメなシーンですが、普段はどっしりと構えている信介さんが慌てているところは見どころです」と語っている。
さらに、信介が先輩の川嶋（菅田）と雨の中でスパーリングする場面など、ボクシングに打ち込む姿も印象的だ。川嶋を演じる菅田は撮影について「減量のために水抜きをしていたので、水を抜くと声が枯れるということを身をもって知りました」と明かし、徹底した役づくりで撮影に臨んでいたことを語った。
公開されたメイキング写真には、海岸で手をつなぐシーンの撮影の合間に笑い合う綾瀬と妻夫木の姿も収められている。妻夫木は「綾瀬さんはそこにいるだけで場が温かくなるような人。監督がナズナに求めていたのは、まさに太陽のような存在感なのだと思います」と称賛した。
信介役の細田は撮影の4ヶ月前からボクシングのトレーニングを行ったといい、「体を絞るなど大変なこともありましたが、菅田さんとの時間は本当に特別で楽しく、2人だけの空間を現場に持ち込めたのはありがたかった」とコメント。トレーニングシーン撮影前に体を動かす細田と菅田の姿からは、本編さながらの信頼関係がうかがえる。