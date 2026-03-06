サンリオの人気キャラが“侍ジャパン”仕様に、『タイトーくじ』で限定グッズが登場 WBC日本初戦の3・6より順次発売
サンリオのキャラクターと野球日本代表「侍ジャパン」によるコラボ企画のくじ『タイトーくじ 侍ジャパン×サンリオキャラクターズ』が、『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』の日本初戦を迎えるきょう6日から順次発売に。侍ジャパンのユニフォームを着用したサンリオキャラクターのオリジナルイラストを使用した限定グッズがラインアップしている。
キャラクターは、ハローキティやポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコなど人気者たちがズラリ。
侍ジャパン仕様の特別なデザインで描かれ、抱き枕やクリアトートバッグ、マスコット、ハンドタオルなど、多彩なグッズが展開され、全7等級とLH（ラストハッピー）賞ごとでもらえる商品が異なる。
A賞は、ホームベースに向かってヘッドスライディングするポムポムプリンをデザインした「ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン」（約42センチ）。ふわふわとした生地を使用し、抱き心地の良さも特徴となる。
最後のくじを引いた人がもらえるLH（ラストハッピー）賞には、野球ボールにちょこんと乗っているシナモロールがかわいらしい「マスコット付きクッション シナモロール」（約38センチ）が用意されている。
また、くじの半券に記載されたID番号を公式サイトで入力して応募するWH（ダブルハッピー）賞では、抽選で30人に同クッションをプレゼントする。さらに、G賞の半券で応募できるEXH（エクストラハッピー）賞では、抽選で100人にA賞の「ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン」を贈る。
価格は1回880円（税込）。セブン‐イレブン（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の一部店舗）、ファミリーマート、ローソンなどの対象店舗で取り扱う。店舗により発売時期が異なる場合があり、商品はなくなり次第終了となる。
なお、本企画商品はハイゴーが発売し、タイトーが製造・販売を手がけている。
【商品ラインアップ】
◆A賞
ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン（全1種／約42センチ）
◆B賞
クリアトートバッグ（全1種／約35センチ）
◆C賞
カラビナ付きマスコット プレイヤーver.（全5種／約8〜10センチ）
◆D賞
カラビナ付きマスコット 応援ver.（全5種／約8〜10センチ）
◆E賞
ハンドタオル（全10種／約25センチ）
◆F賞
アクリルキーホルダー（全10種／約5.5〜7センチ）
◆G賞
クリアカードセット（全10種／約8.6センチ）
◆LH（ラストハッピー）賞
マスコット付きクッション シナモロール（全1種／約38センチ）
◆WH賞
マスコット付きクッション シナモロール
◆EXH賞
ヘッドスライディング抱き枕 ポムポムプリン
