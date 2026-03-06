令和ロマン・くるま、ビニール袋を浮き輪に川を渡る 「人生観180度変わった」経験を告白
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が6日、都内で行われたSUNTORY WHISKY「碧Ao」・「Be a traveler」プロジェクト発表会に登場。「人生が変わった」という衝撃的な旅のエピソードを話した。
【写真】交際報道後初！公の場で笑顔をみせる高比良くるま
サントリーは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を2025年12月中旬以降、全国でリニューアル新発売した。リニューアルにあわせ、音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から5人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動する。
「First traveler」にはくるまのほか山口一郎（サカナクション）、 上田義彦（写真家）、長井短（俳優・文筆家）が参画。同イベントにも登壇した。
今回のプロジェクトにちなみ、思い出深い旅について聞かれたくるま。番組で訪れたというバングラディッシュの島を挙げ、「沼地みたいなところに行ったんですけど、ロケの都合上、船を使わずに島から脱出しなきゃいけなくて。でも、大きい川が目の前に現れてしまい、ビニール袋に空気を入れて、それを浮き輪にして川をバタ足で泳いだんです。泳いでたらちっちゃいカニも僕と一緒に川を横断してて。海外来たなっていう気持ちになりましたね。すごい印象的でした」と衝撃のエピソードを告白。
さらに、現地ではバイク移動だったが「運転手にしがみついて移動していたんですけど、チラっとハンドルの横を見たらスピードメーターがぶっ壊れてて、何キロ出てるかわかんない。旅してるなっていう感じはしましたね」と回顧。
ロケではインドにも行ったそうで「あんまり聞かない表現かもしれないですけど、人生観が180度変わったなっていう旅でした」と笑いを誘いつつも、特別な体験を振り返った。
