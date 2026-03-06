絶滅の恐れ・・・なかった？

在来種と思われていた植物が、実は外国由来でした。

【画像で見る】実は中国由来！日本で3か所だけの「トキワマンサク」 その歴史的背景も

熊本県荒尾市を含む、国内3か所でしか自生していないとされた植物について、熊本県は「自生ではなく、中国から持ち込まれた植物だと判明した」と発表しました。

毎年、春に白くかわいらしい花を咲かせる植物。

これは「トキワマンサク」と呼ばれるマンサク科の植物で、日本国内では、荒尾市府本の小岱山の中腹や、三重県の伊勢神宮、静岡県湖西市の3か所だけで自生しているとみられていました。

そのため、国は、絶滅の恐れがある野生生物として「レッドリスト」に登録し、熊本県も指定希少野生植物に指定していました。

実は「中国から持ち込まれたもの」

ところが京都大学の研究者たちが、2009年から遺伝子解析などをしたところ「中国から持ち込まれたもの」と判明したということです。

これを受けて、国はレッドリストからの登録を削除し、熊本県も今日6日付けで指定希少野生植物の指定を解除しました。

「希少」じゃないけど「珍しい」歴史的な背景

京都大学などの調査結果によりますと、荒尾市の生息地の近くには、中世に中国とのゆかりがある寺院があることから、人為的に植えられた可能性を指摘しています。

このような歴史的ないきさつから「絶滅危惧種としての扱いよりも文化財としての保全などを検討すべきかもしれない」としています。