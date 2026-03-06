◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日 札幌市ばんけいスキー場）

10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子で22年北京五輪代表の平野海祝（TOKIOインカラミ）は73・50点の6位で、8日の決勝進出を決めた。

湿雪が降る悪条件の中でも、平野海は自身の滑りを貫いた。一発目に板の後ろ側を背中側でつかみ、体を反らせる「メソッドエア」を披露。1回目は着地位置が合わず転倒したが、2回目はその後の技もつないで73・50点。「結構いい声援をもらえた。2本目はその声援をパワーに変えて、日本の皆さんにお見せしたいという思いで滑った」とうなずいた。

平野海は兄・歩夢と兄弟同時出場した北京五輪で9位。この時も一発目のメソッドエアで、世界記録とされる7・4メートルの高さをマークし、大きな話題を呼んだ。先週に行われた招待大会「ザ・スノーリーグ」では7・67メートルをマークし、4年ぶりに更新。パイプのサイズが小さい今回は、そこまでの高さは出なかったものの、「大きなエアと、他の人には出せないような自分なりのスタイルで、納得のいく演技ができた」と話した。

この4年間は足首の故障などに苦しんで結果を残せず、2大会連続の五輪出場を果たせなかった。「必死に頑張ってきて五輪に行けず、落ち込んだ時期もあった」というが、同じく1月の転倒で骨盤骨折などのケガを負いながら、2月のミラノ・コルティナ五輪に出場した兄・歩夢の応援のためにイタリアへ。「本当は見に行きたくないくらい悔しかったが、見に行って良かった。やる気が戻ってきた」と再び競技への意欲を取り戻したという。

兄・歩夢は前日、出場すれば5大会連続となる30年冬季五輪への出場意欲を示したばかりだが、「全然（意欲は）ある。4年後に“新しい平野海祝、またこんなことできたんだ”と思ってもらえるようなものを、また一から作り上げられたらなと思う」と言及。唯一無二の高さとスタイルを作り上げ、30年大会を目指す。