Âè2Æü¡¢13ÈÖ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡£ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç13°Ì¡áÎ°µåGC

¡¡¥À¥¤¥­¥ó¡¦¥ª¡¼¥­¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê6Æü¡¦²­Æì¸©Î°µåGC¡á6610¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢66¤È¿­¤Ð¤·¤Æ72°Ì¤«¤é13°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£

¡¡Á°È¾¤Î13ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¤Ç¼ÂÂ¬147¥ä¡¼¥É¤ò7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÁÀ¤¤¡¢¥Ô¥ó¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤¿µå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥×¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¾Ã¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

¡¡º¸¼ê¼ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¡£½éÆü¤Î½ÐÃÙ¤ì¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÌÜÉ¸¤òÂç¤­¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¡¡17°Ì¤«¤é½Ð¤¿Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î10¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î133¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£