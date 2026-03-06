モラハラ夫が隣人の妻と不倫していた…サレ妻とサレ夫が離婚のために協力するなか、見えてくるシタ夫とシタ妻の真の目的とは？【書評】

モラハラ夫が隣人の妻と不倫していた…サレ妻とサレ夫が離婚のために協力するなか、見えてくるシタ夫とシタ妻の真の目的とは？【書評】