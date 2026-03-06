ジャルパック、『サステナブルホテル特集』からの予約を100名限定割引 - サステナブルな旅を後押し
ジャルパックは3月2日より、『サステナブルホテル特集』からの予約に対する割引施策を、100名限定・期間限定で実施している。
ジャルパック『サステナブルホテル特集』
『サステナブルホテル特集』は、滞在中清掃不要、地産地消食材の使用、資源の有効活用や食品廃棄削減など環境に配慮した取り組みを行うホテルや地域の伝統・文化の継承など、SDGsに積極的に取り組むホテルを取り上げたジャルパックの特集ページ。本企画は、3月2日の「サフ(SAF)の日」を記念して、サステナブルな旅を後押しする限定割引キャンペーンとなっている。
予約対象期間は3月2日〜16日、出発対象期間は3月3日〜6月30日。「サステナブルホテル特集」から予約すると、1人につき1,000円割引となるクーポンが先着100名に発行される。なお、乳児は対象外。
