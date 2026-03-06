大胆描写話題のドラマ、オフィスでの“2分間”濃厚ラブシーンにネット騒然「色気爆発」「外では観られない」【セフレの品格 ドラマ版 SEASON2】
【モデルプレス＝2026/03/06】DMM TVで配信中の「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」。濃厚なラブシーンに注目が集まっている。
【写真】「セフレの品格」大胆密着ビジュアル
シリーズ累計540万部（紙＋電⼦）を突破したヒットシリーズ、湊よりこ氏「セフレの品格」（双葉社 JOUR COMICS）。キャッチーなタイトルとは裏腹に、⼥性作家ならではの視点で描かれる、登場⼈物たちの複雑な感情のもつれや性の欲求を⾚裸々に描き、⼤⼈の⼥性を中⼼に熱い⽀持を獲得。本作は、全国で公開中の続編第3章「慟哭」と第4章「終恋」をドラマ版として編集したものとなっている。
通販会社社員として働きながら1人娘を育てるバツ2のシングルマザー・森村抄子（行平あい佳）は、初恋の相手で産婦人科医の北田一樹（青柳翔）と高校の同窓会での再会をきっかけにセフレ関係となり、一度関係を解消するも、再び逢瀬を重ねていた。しかし、衝撃的な出来事を経て、再び別れることになった。
一樹と別れた抄子は、心に空いた穴を埋めるかのように、様々な男と一晩限りの関係を重ねるように。仕事では、新規企画提案のチャンスを得るも、肝心のプレゼンが振るわずピンチに陥っていた。そんな彼女を救ったのが、同僚の長谷川朔太郎（竹財輝之助）だった。2人は新規企画の実現に向けた酒蔵見学の出張をきっかけに急接近。互いの距離を詰め、次第に逢瀬を楽しむ関係へと発展していく。
視聴者の視線を釘付けにしたのは、ある夜のオフィスでの一幕。静まり返った室内で仕事をしていた2人だったが、朔太郎が不意打ちにキスを落とし、そのまま抄子を強く求める。
そこから映し出されたのは、約2分間にも及ぶ激しくも美しいラブシーン。竹財演じる朔太郎の圧倒的な色気と、抄子の剥き出しの感情が交差する大胆な描写が展開された。
この衝撃的なシーンに対し、ネット上では「刺激強すぎて直視できない…！」「かなり大胆」「竹財さんの色気爆発してる」「絶対に外では観られない（笑）」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
