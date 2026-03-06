大手ゼネコンの鹿島建設が主催する高校生向けの技能体験会が、愛知県弥富市で開かれました。

【写真を見る】建設業界の人材確保へ 大手ゼネコンが高校生向けに技能体験会 ｢職業選択のきっかけに｣ 足場の組み立てや壁塗りなどプロの技に挑戦 愛知･弥富市

今年で4回目の体験会。人材不足に悩む建設業界の魅力を若い世代に伝え、新たな担い手を確保するのが狙いです。

（鹿島建設中部支店・秋田大次郎支店長）

「建設業への道をまず検討していただく、そのきっかけにしたくて、この技術体験会を開いた」

足場の組み立てや壁塗りなどプロの技に挑戦

会場では、一宮工科高校と愛西工科高校の生徒約50人が、職人の指導を受けながら足場の組み立てや壁塗りなど、一連の作業に挑戦。プロの技を肌で感じました。

（将来の夢・現場監督）

「職人さんの技術があって、一つ一つのこだわりが感じられて、難しいなと思った」



（将来の夢・設計士）

「知らない色々なことができて、すごく楽しかった」



体験会は、3月9日･10日にも開かれます。