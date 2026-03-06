【エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店】 開催期間：3月20日～4月5日 開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」にて「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」を3月20日より期間限定で開催する。開催期間は4月5日まで。

本イベントは美少女フィギュアブランド「ヴェルテクス」が展開するオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」をテーマにしたもので、フィギュアやグッズが販売される。

会場ではイベント限定カラーフィギュアが登場し、フィギュアの原型・デコマスなども展示される。対象商品を10,000円(税込)以上購入すると、＜エルフ村 おみやげタオル＞が1枚もらえる。

商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※数量に限りがございます。完売次第販売終了となります。

※商品ラインナップは予告なく変更となる場合がございます。

購入特典

対象商品を10,000円(税込)以上お買い上げの方に、＜エルフ村 おみやげタオル＞を1枚プレゼント！

※特典はお一人様1点限りとなります。

※無くなり次第配布終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)VERTEX