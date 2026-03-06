黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」を散策する観光客。（２月１８日撮影、ハルビン＝新華社配信）

【新華社北京3月6日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が4日に発表した2月の非製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.5と、前月比0.1ポイント上昇し、非製造業全体の景況感はやや改善した。

同センターの霍麗慧（かく・れいけい）首席統計師は2月の非製造業PMIの特徴として、次の2点を挙げた。

サービス業の景況感が改善した。サービス業のビジネス活動指数は49.7と、前月から0.2ポイント上昇した。業種別でみると、春節（旧正月）連休（今年は2月15〜23日）の影響で、個人の移動・消費に関連する業界の業務総量が高めの伸びを示した。特に宿泊、飲食、文化・スポーツ・娯楽などはビジネス活動指数がいずれも60.0以上の高水準となり、小売り、航空輸送なども52.0以上に上昇した。一方、資本市場サービス、不動産などは低水準にとどまり、市場の活発度は低かった。市場の先行き見通しをみると、サービス業の業務活動期待指数は55.8と好不況の節目となる50を超え、引き続き拡大圏にとどまり、サービス業企業が近い将来の市場の発展に対する楽観的な見方を維持していることを示した。

建設業の景況感が悪化した。春節連休に伴う従業員の大規模な帰省、一部の建設工事の一時中止などが響き、建設業のビジネス活動指数は0.6ポイント低下の48.2に落ち込み、景況感が引き続き悪化した。市場の先行き見通しの面では、建設業の業務活動期待指数は1.1ポイント上昇の50.9で再び拡大圏に戻り、建設業企業が今後の業界の発展に対する自信を取り戻したことを示した。