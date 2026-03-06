日本バレーボール協会は6日に、『ネーションズリーグ2026』の男女予選ラウンド第3週の開催地が大阪府大阪市に決定したことを発表した。女子は7月8日から12日、男子は7月15日から19日に行われる。

発表会見には日本バレーボール協会の川合俊一会長（63）や開催地である大阪の吉村洋文知事（50）や 横山英幸市長（44）が出席した。



【女子日本代表 日程】

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分〜 vsフランス

6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ

6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ

6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

【男子日本代表 日程】

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ

6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド

6月13日（土）17時30分〜 vs中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

女子：7月22日〜26日＠中国（マカオ）

男子：7月29日〜8月2日＠中国（寧波北侖）



※写真は左から男子日本代表キャプテン石川祐希選手、女子代表キャプテン石川真佑選手

日本ラウンドをTBS系列で全試合放送