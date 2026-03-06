TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本バレーボール協会は6日に、『ネーションズリーグ2026』の男女予選ラウンド第3週の開催地が大阪府大阪市に決定したことを発表した。女子は7月8日から12日、男子は7月15日から19日に行われる。

【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突

発表会見には日本バレーボール協会の川合俊一会長（63）や開催地である大阪の吉村洋文知事（50）や 横山英幸市長（44）が出席した。


【女子日本代表　日程】
■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）
6月4日（木）5時30分〜　vsフランス　
6月6日（土）5時30分〜　vsウクライナ
6月7日（日）9時00分〜　vsドイツ
6月8日（月）7時00分〜　vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン
6月17日（水）21時00分〜　vsセルビア
6月19日（金）21時00分〜　vsチェコ共和国
6月20日（土）21時00分〜　vsドミニカ共和国
6月21日（日）21時00分〜　vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）
7月8日（水）19時20分〜　vsブラジル
7月9日（木）19時20分〜　vsタイ
7月11日（土）19時20分〜　vsトルコ
7月12日（日）19時20分〜　vsポーランド

【男子日本代表　日程】
■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）
6月10日（水）21時00分〜　vsウクライナ
6月12日（金）21時00分〜　vsポーランド
6月13日（土）17時30分〜　vs中国
6月14日（日）21時00分〜　vsスロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）
6月24日（水）20時30分〜　vsセルビア
6月27日（土）00時00分〜　vsイラン
6月28日（日）00時00分〜　vsアメリカ
6月29日（月）00時00分〜　vsフランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）
7月15日（水）19時20分〜　vsイタリア
7月16日（木）19時20分〜　vsカナダ
7月17日（金）19時20分〜　vsベルギー
7月19日（日）19時20分〜　vsアルゼンチン

■決勝ラウンド
女子：7月22日〜26日＠中国（マカオ）
男子：7月29日〜8月2日＠中国（寧波北侖）

※写真は左から男子日本代表キャプテン石川祐希選手、女子代表キャプテン石川真佑選手

日本ラウンドをTBS系列で全試合放送