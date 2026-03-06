先発・山本由伸に井端監督「チームに勢いつけるピッチングを」 侍ジャパン今夜台湾とWBC初戦
WBCで6日夜、初戦を迎える侍ジャパン。
連覇への戦いがスタートします。
午後5時過ぎには試合前の練習が始まりました。
午後4時過ぎ、決戦の地・東京ドームに入った侍ジャパン。
初戦を前に、史上最多となる8人のメジャー組が続々と登場しました。
鈴木誠也選手や村上宗隆選手、初戦の入り方が大事だと話していた大谷翔平選手はリラックスした様子で球場入りしました。
そんな侍戦士たちをひと目見ようと、スタジアムには試合前からたくさんのファンが集まりました。
初戦を観戦するファンからは「楽しみですね。子どもたちが野球をやっているので、一流のプレーを見させたいなと思って」「ホームランを打ってほしいです。（Q.誰に打ってほしい？）大谷選手！」との声が聞かれました。
ファンの期待を背に、井端監督が意気込みを語りました。
井端弘和監督：
いよいよ始まるなという気持ち。選手には30人全員で戦おうと、守るのも攻めるのも全員でやろうと言った。（Q.山本由伸投手の初戦先発起用について）チームに勢いをつけるピッチングと彼らしい堂々としたマウンドさばきをしてもらえればいいかなと。
そして午後5時過ぎ、侍ジャパンの練習が始まりました。
試合開始まで1時間半ほどありますが、スタンドからはすでに多くのファンが熱視線を送ります。
村上宗隆選手や鈴木誠也選手など、メジャー組の活躍が期待されますが、誰がラッキーボーイとなるのか。
フリーバッティングで快音を響かせていた侍ジャパンのメンバーたち。
初戦の台湾戦に臨みます。