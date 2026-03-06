買ったつもりで貯める？ 寝る前に財布の中身を全て取り出す!? 金運がアップする「土曜日」の過ごし方！
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「土曜日の過ごし方」について解説します。
世の中にあるものは、全てこの五行に属するとされています。
西洋で似た構成を探すと、エレメント。こちらは「火」「地」「風」「水」の4つの要素となっています。
比べてみると、東洋はより、人の暮らしに近い感じがしませんか？ なにしろ、「金」と「木」が入っています。
東洋思想の「金」の要素を手掛かりに、金運を上げていきましょう。
「木」「火」「土」「金」「水」、さて、なんだかなじみ深い気がしませんか？ そうです、曜日です。
日、月、火、水、木、金、土……。五行に「日＝太陽」と「月」を足したものが、1週間を構成しています。
となると、金曜日は、お金の日ということ。このため、筆者の金運コラムの公開は、金曜日となっています。
【土生金（どしょうきん）】
五行の要素には、相性があります。感覚的に「火」と「水」は打ち消し合ってダメだろうと分かるでしょう。
では、金は、どうでしょうか？
金は、「火」に弱いのです。熱すると形が変わってしまいます。さらに過熱すると、炭になってしまうことも。その一方で、金は、「土」から生まれます。
【土が金を生む？】
かつて日本は、“ジパング”と呼ばれていました。土の中から金を掘り起こしていました。「黄色い物を西に置く」「黄色いお財布がいい」などと言うのは、ここから来ています。
黄色が「土」です。そう、東洋思想は古代中国で生まれ、中国の大地は黄色だからです。黄砂は、よくご存じですよね？
【土曜日は節制を】
さて、やっと本題です。
「金」を生むのは、「土」。1週間で「土」に該当するのは土曜日。つまり、金運を作るのは、土曜日ということ。
やっと巡ってきた週末ですから、たまの気晴らし、買い物もしたくなるところですが、金運を育てたい時は、貯めましょう。「買ったつもりで貯める」「稼ぐための準備をする」のが正解です。
支払いなどは、できるだけ事前に決済をして、当日のお金のやりとりを減らしていくのがオススメ。
カードや現金は、小さな箱などに入れてなくさないように管理をして、日曜日の朝に財布に入れ直すことで、金運がリセットされます。
ちょっとしたゲン担ぎ、おまじないみたいなものですが、お時間がある時に、土曜日の金運アップ、お試しください。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）

雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
さらに金運をアップさせるには夜寝る前にお財布の中身を全部出して、布に包んで休ませるのがオススメ。
