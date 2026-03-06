女優の今田美桜さん（29）がフランスのパリで行われた「ディオール2026-27年秋冬ショー」に参加し、ミニスカート姿で美脚を披露した。



【動画】今田美桜さんがミニスカ姿を披露した河合優実さんとの「あんぱん」2ショット

女性ファッション誌「25ans（ヴァンサンカン）」の公式インスタグラムが、連続テレビ小説「あんぱん」で姉妹役を務めた今田美桜さん（姉・朝田のぶ役）と河合優実さん（妹・朝田蘭子役）のツーショット動画を投稿した。公式インスタグラムは「今田美桜さん、河合優実さんがディオールショーに初来場！ 2人の貴重なツーショットも！」とショーに現れた女優2人に注目し、今田さんと河合さんがカメラに向かってポーズをとったり、談笑したりする姿がみられる。



今回のツーショットでは、昭和時代が舞台であった「あんぱん」共演時とは一風変わった雰囲気に。今田さんはレース柄の入ったミニスカート姿で可愛らしさが全面的に押し出されている一方、河合さんはショートヘアや黒のジャケットも相まって今田さんと対照的なクールさが印象深いビジュアルとなっており、ファンからは二人の新たな"現代風"ツーショットを喜ぶ声が多く上がっていた。



SNSでは、「めっちゃかわいい！！！朝田姉妹最高すぎてる」「あんぱん姉妹可愛い 美桜ちゃん久しぶりに会えて嬉しそう」「のぶとらんこちゃんツーショット嬉しい」「優実ちゃんこのショート似合うの羨ましい！」「現代の洋服を着たお2人が並んでいらっしゃると不思議で新鮮w」「最強タッグwww」「美桜ちゃんかわいい 優実ちゃんきれい」などのコメントがあった。