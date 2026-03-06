「世界をビビらせちゃって」WBC出場の村上宗隆、巨大な“日の丸”持つ姿に「ホームラン期待」応援の声
シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆選手は3月6日、自身のInstagramを更新。巨大な日本国旗を持つ写真を公開しました。
【写真】巨大な“日の丸”を持つ村上宗隆
ファンからは「宗くん！ホームラン期待してます」「楽しんでね〜！！！宗君の笑顔が見たい！！！」「ムネ、燃えろ!!全力応援します」「いけー！むねくーん！！！！」「宗ちゃん！いつも通りの宗ちゃんでいて下さい」「ムネちゃん〜おもいっきり暴れてくださいね」「世界をビビらせちゃってください」など、応援の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「いけー！むねくーん！！！！」村上選手は、「#侍ジャパン」とタグを添え、1枚の写真を公開。撮影スタジオと思われる場所で、大きな日本国旗を持ち、カメラを真っすぐ見つめる姿が写っています。村上選手は5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、日本代表として出場。6日に日本の初戦が行われる予定です。
「ムネさん待ってました！！」侍ジャパン公式Instagramでは、1日、「本日は #村上宗隆 選手がチームに合流」とつづり、4枚の写真を公開しました。写っているのは村上選手の練習風景で、バットを構え真剣な表情を見せています。コメントでは「村上選手！たくさんの期待を込めて応援します！」「村上くんめちゃ期待してます！」「ムネさん待ってました！！お帰りなさい」などの声が集まっています。試合での活躍が楽しみですね。
