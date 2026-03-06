エスターバニーの“フェイス型マスコット”がカプセルトイに登場！ 感触がクセになるスクイーズ仕様
韓国発人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”を題材にした「EstherBunny おかおのスクイーズ」が、3月6日（金）から、全国のカプセルトイ売場で順次発売される。
【写真】全部集めたい！ キュートな表情がたまらない全6種類
■デザインは全6種類
今回キタンクラブより発売される「EstherBunny おかおのスクイーズ」は、押したりつぶしたりしても元の形に戻るやわらかく弾力のある素材で、エスターバニーたちのフェイスを表現したカプセルトイ。
ラインナップには、ふわふわもちもちの感触がクセになる心地よさとRIBBON BUNNY、LAVENDER BUNNY、CREAM BUNNYのキュートな表情が楽しめる全6種類が用意される。
また、約6cmのコロっとしたスクイーズマスコット全種にボールチェーンも付属。手持ちアイテムのかわいいアクセントとして、バッグやポーチに付けて持ち運ぶことができる。
