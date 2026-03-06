まもなく東日本大震災の発災から１５年です。

【写真を見る】亡き母に向けたメッセージ、がれきの写真...震災の記憶や復興に向けた歩み伝える展示会 東日本大震災からまもなく15年（山形）

山形市ではきょうから、震災の記憶や復興に向けた歩みを後世に伝える、展示会が始まりました。

華やかな祭りの衣装を身にまとい、田植え踊りを踊る子どもたち。後ろに広がるのは仮設住宅です。

東日本大震災からおよそ１年後に行われた福島県浪江町の伝統的行事、安波祭りでの１枚です。

山形市の文翔館できょうからはじまったこの展示会は、避難者支援に携わるＮＰＯやボランティア団体などが主催しているものです。

会場には、発災当時の様子や復興への歩みを伝えるパネルや写真などが並んでいます。





実行委員長の早坂信一さんは、発災当時から被災地に何度も足を運びボランティア活動を続けてきました。

■助かった人は３人

こちらは、震災から１年後に早坂さんが撮影した岩手県陸前高田市の写真です。

地震の直後およそ１００人が避難した市営体育館にも津波が押し寄せ、大量のがれきが流れ込みました。

早坂信一さん「水面が鉄骨のこの高さまで上がったんだそうです。中に取り残された人はこの鉄骨にしがみついて、一時は難を逃れたんですが、助かった人は３人だそうです。３日間この上にしがみついて、助かった」

■「行ってらっしゃい」が最後に...

こちらは、当時高校生だった女性が被災して亡くなった母親に向けて壁に刻んだメッセージです。

早坂信一さん「娘さんが学校に行くときに、お母さんが言ってらっしゃいと声をかけたのに、前の日に喧嘩をしてお母さんの行ってらっしゃいに返事をせずに朝出かけたんだそうです。これが、最後の会話になった。お母さんが見つかった勤務先の壁に感謝のメッセージを書いた」

大塚美咲アナウンサー「もし自分がこの立場に置かれたら、どんな気持ちになるかなというのが深く感じられますね」

■大学生のボランティアも準備に参加

きょうは大学生のボランティアも展示の準備に参加しました。

東北文教大学 ボランティア部 佐竹果澄さん「私の母方の祖父母の家が宮城県の気仙沼市にあって、直接津波の被害だったり、実際に聞いていました。被災している人の話を聞いて、しっかり学んでこの教訓を胸に未来の世代に伝えていけたら」

東日本大震災から間もなく１５年。この展示会は、今月１３日まで行われます。