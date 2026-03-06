WBC連覇を目指す野球の日本代表、侍ジャパンが、6日、初戦を迎えます。静岡県内でも盛り上がりを見せていますが、チームを引っ張る大谷選手に熱いエールを送る小学校が静岡市にあります。

【写真を見る】WBC連覇を目指す侍ジャパンがいよいよ初戦 チームを引っ張る大谷選手に小学校から熱いエール その理由は？=静岡市

侍ジャパンを引っ張るのは、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手です。その活躍を期待する児童らが静岡市にいます。

＜児童＞

「（文字で書くと）オオタニ小学校です。漢字が一緒です」

Q. 小学校の名前が一緒なのは嬉しいですか？

「うれしい、本当にうれしい。憧れだからよりうれしい」

静岡市駿河区の大谷（おおや）小学校。読み方は違いますが「大谷」の文字は同じ。大谷選手に熱いエールを送っています。

そして子どもたちが手にしていたのは、2023年に大谷選手が全国の小学校に贈ったグローブ。

児童たちは昼休みの校庭で、憧れのスターからプレゼントされたグローブを使ってキャッチボールを楽しんでいます。

＜児童＞

「結構頻繁に使います。使いやすくて大谷選手のグローブなので」

＜静岡市立大谷小学校金森寛校長＞

「大谷選手が活躍していただいたおかげで、この大谷小学校も非常に機運が高まっている」

＜児童みんな＞

「日本、頑張れ！」

スポーツショップもWBC人気

一方、静岡市葵区のスポーツショップに並ぶのは、日本代表のレプリカユニフォームや応援グッズ。

大会が近づくにつれ、売れ行きも伸びていて、連覇への期待が売り場にも広がっています。

＜スポーピアシラトリ静岡店 高橋諒平さん＞

「ここ最近だと試合も間近ということもあって問い合わせが増えています。前回の大会よりも約2倍くらいの売り上げとなっている」

静岡市内では、パブリックビューイングが予定されています。

＜田島かのん記者＞

「新静岡セノバでは、WBCの韓国戦を楽しめます。こちらの会場で大きな画面で試合を見ることが出来ます」

人気の商業施設が熱気と高揚感に包まれる「応援の場」へと変わります。

世界一をかけた戦いがいよいよ始まるWBC。静岡市でも侍ジャパンへの熱い声援が高まっています。