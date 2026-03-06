名古屋のマンションで男性を殺害し、遺体をクローゼットに隠した女に、無期懲役の判決です。

【写真を見る】“クローゼット遺体” 内田明日香被告(32)に無期懲役の判決 ｢ホストクラブで遊ぶ金がほしいという身勝手極まりない犯行｣ 名古屋地裁

ボンベを背負って、部屋に入ろうとする消防隊員。このあと、ガス事故ではなく、「事件」だったことが判明します。3年前、名古屋市中区新栄のマンションの一室で、クローゼットから、貴金属買取店を経営していた当時42歳の男性の遺体が見つかったのです。

名古屋市北区の無職・内田明日香被告32歳は、男性の自宅や店から現金約80万円と貴金属など約1400点7400万円相当を奪い、遺体をクローゼットに隠した強盗殺人と死体遺棄の罪に問われ、6日に判決を受けました。

これまでの裁判員裁判で、検察側は、内田被告の犯行動機について「指名するホストをナンバーワンにするため金銭が必要だった」と指摘。

一方の、弁護側は強盗殺人にはあたらないと主張。「男性に頼まれて首を絞めていて、内田被告に男性の死亡との関わりはない。金品を奪う意図もなかった」と述べていました。

内田被告はまっすぐ前を向いて…

6日、名古屋地裁で開かれた判決公判で、入江恭子裁判長は「ホストクラブで遊ぶ金がほしいという、自身の欲望を満たすための身勝手極まりない犯行」としたうえで「反省の態度も見られず、酌量の余地もない」と断罪。

内田被告に求刑通り、無期懲役を言い渡しました。内田被告は、まっすぐ前を向いて判決を聞いていました。