¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤«¤é»Ù±çÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ã¥Ø¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢É¬Í×¤Ê°ÂÁ´À­¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤­¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀìÌç²È¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£

¡¡¥¤¥é¥óÀ½¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥·¥ã¥Ø¥É¡×¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¤ÇÂÐ±þ¡££¹£°¡ó°Ê¾å¤ò·Þ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìó£²Ëü¥É¥ë¡Ê£³£±£µËü±ß¡Ë¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£´£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£¶²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÈóÂÐ¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÆ®¤¬Ä¹´ü¤ËÂ³¤±¤ÐÁáÈÕ¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Îºß¸Ë¤¬¿Ô¤­¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£

¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï£²£°£²£²Ç¯°ÊÍè¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ö¤Ç¥É¥í¡¼¥óÀï¤òÂ¿¿ô·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀª¤Î·Þ·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ø¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃÎ¸«¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ìó£±Ç¯Á°¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÌÌ¡££Ê¡¦£Ä¡¦¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤«¤éºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê£Ù£ï£õ¡¡£è£á£ö£å¡¡£ô£è£å¡¡£Ã£á£ò£ä£ó¡Ë¡×¤È¤³¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ­Íø¤Ê¾ò·ï¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë±É¸÷¤¢¤ì¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£