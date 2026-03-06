◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ち、スタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。先発のマウンドには山本由伸投手が上がる。

対する台湾は優勝した２４年のプレミア１２でＭＶＰに輝いた主将のチェン・ジェシェン外野手がスタメンから外れた。５日のオーストラリア戦で死球を受けて、左手人さし指を骨折していた。

両チームのスタメンは以下

【日本】

１（指）大谷翔平

２（右）近藤健介

３（中）鈴木誠也

４（左）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（一）村上宗隆

７（二）牧秀悟

８（遊）源田壮亮

９（捕）若月健矢

（投）山本由伸

【台湾】

１（二）チェン・ツー

２（中）Ｓ・フェアチャイルド

３（右）リン・アンコー

４（三）チャン・ユーチェン

５（指）ギリギラウ・コンクアン

６（一）ウー・ネンティン

７（遊）チャン・クンユー

８（捕）リン・チャージェン

９（左）チェン・チェンウェイ

（投）ジェン・ハオジュン