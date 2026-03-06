【ＷＢＣ】前日死球で交代 台湾主将チェン・ジェシェンがスタメン外れる 侍・山本攻略へ痛手
◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）
第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ち、スタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。先発のマウンドには山本由伸投手が上がる。
対する台湾は優勝した２４年のプレミア１２でＭＶＰに輝いた主将のチェン・ジェシェン外野手がスタメンから外れた。５日のオーストラリア戦で死球を受けて、左手人さし指を骨折していた。
両チームのスタメンは以下
【日本】
１（指）大谷翔平
２（右）近藤健介
３（中）鈴木誠也
４（左）吉田正尚
５（三）岡本和真
６（一）村上宗隆
７（二）牧秀悟
８（遊）源田壮亮
９（捕）若月健矢
（投）山本由伸
【台湾】
１（二）チェン・ツー
２（中）Ｓ・フェアチャイルド
３（右）リン・アンコー
４（三）チャン・ユーチェン
５（指）ギリギラウ・コンクアン
６（一）ウー・ネンティン
７（遊）チャン・クンユー
８（捕）リン・チャージェン
９（左）チェン・チェンウェイ
（投）ジェン・ハオジュン