¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ä¶¤¨¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄº¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡££×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆ±µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï°æ¾å¤¬¡ÖËÍ¤ËÈ½Äê¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö£µ·î£²Æü¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÃæÃ«¤ÏÂÐÌÌ¤·¤¿°æ¾å¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°®¼ê¡£¤À¤¬¡¢Æ®»Ö¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤Æ£²ÀïÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÎ¤â¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¡£ÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï£µ·î£²Æü¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¢°Ò¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬Äê¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡á£Ð£Æ£Ð¡Ë£±°Ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÃæÃ«¤ÏÆ±£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æ¾å¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆ±£±°Ì¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¡¢¸½ºß¤Ï£²°Ì¤ÈÀè¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´£Í£Ö£Ð¤âº£Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç£¸Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Î°æ¾å¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ£±ÅÙ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃæÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÏºÇ¶¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÎÌ¾¾Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°æ¾å¾°Ìï¤È¤¤¤¦ÃË¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°æ¾å¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÄÌ²áÅÀ¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿È¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÃæÃ«¤¬»Õ»ö¤¹¤ëÌ¾Çì³Ú¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÈ½Äê¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÍ¤ËÈ½Äê¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Ö£µ·î£²Æü¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÖÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤É¤ì¤À¤±ÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤«¡£ËÜÅö¤Ë£µ·î£²Æü¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÓ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬»Ë¾åºÇÂç¤ÎÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£