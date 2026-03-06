3月5日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令について取り上げた。

番組では朝日新聞の記事を紹介。

文部科学省が求めた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求について、東京高裁は3月4日、教団に解散を命じる決定を出した。

大竹まこと「解散命令が出て、色々な権限を失っても、教団が存続しないわけじゃないんだ」

青木理「そうですね。憲法が定める信仰の自由もありますし、結社の自由もあるので、団体として存続することはできるんです。ただ宗教法人法に基づく、免税などの権利は失うってことですね」

記事内では、自民党との接点についても触れられていた。

兼ねてから自民党は、あくまで「党としての組織的な関係はない」と宣言していたが……

大竹「TM特別報告書には、自民党の関係者の名前が何十回も出てきていると。関係ないって言うだけじゃ済まないよね。名前が上がってる人は、ちゃんと立証するか、名誉毀損だと訴えればいいと思うんだけど。それは誰もしてないと」

青木「今回の解散命令の発端は、安倍晋三元首相が亡くなった件をきっかけに、旧統一教会の反社会性に焦点が当たったこと。でも今になって始まったことではなく、1970年代からずっと散々問題になってきたわけですよね。なんでそんな反社会的なカルト宗教が生き残ってきたかというと、社会の責任、そしてもっと追求すべきだったメディアの責任。何より最大の、政治の責任。政治が庇護してきたから」