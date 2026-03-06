吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

きょう6日夜の雨はあす7日まで降り続き、加賀では雨か雪となるでしょう。8日・日曜日の石川県内は、午前中まで雪のチラつく可能性があります。



6日夜の予想天気図です。

小野：

前線が通過し、雨で雷を伴う所があるでしょう。

小野：

あす7日は次第に冬型の気圧配置になり、寒気も南下してきます。前線が通過した後、8日・日曜日にかけて、海からの冷たい風が強めに吹くでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あさって8日・日曜日は、雪の降る可能性があります。ただ、雪が降ったとしても、平地では午前中にチラつく程度と思われます。

10日・火曜日も一時、雪か雨です。11日・水曜日からは晴れる日が続くでしょう。日中の最高気温は、10日にかけてひと桁、朝の最低気温は、まだ2度の日があります。路面の凍結、健康管理にご注意ください。



吉道：

来週11日・水曜日からは、晴れマークが続いていますね。最高気温もふた桁です。きのう5日は二十四節気の「啓蟄」でしたし、あと数日したら虫たちも一気に出てきそうで、うれしいです。

