アジア株 まちまち、香港株は大幅続伸 アジア株 まちまち、香港株は大幅続伸

東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 25757.29（+435.95 +1.72%）

中国上海総合指数 4124.20（+15.63 +0.38%）

台湾加権指数 33599.54（-73.40 -0.22%）

韓国総合株価指数 5584.87（+0.97 +0.02%）

豪ＡＳＸ２００指数 8851.00（-89.32 -1.00%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79249.88（-766.02 -0.96%）



６日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の下落が重石となって、一部の市場では売り優勢で推移した。香港株は大幅続伸。ネット関連株などを中心に買いが広がった。豪州株は反落。素材株、金融株などが売られた。



上海総合指数は小幅続伸。化学品メーカーの万華化学集団、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団、航空機部品メーカーの中国航発動力、調味料メーカーの佛山市海天調味食品が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。電子商取引のＪＤドットコム、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、インターネット・サービス会社の網易が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、投資銀行のマッコーリー・グループが買われる一方で、鉱物探鉱会社のジェネシス・ミネラルズ、金の探鉱・生産会社のカプリコーン・メタルズ、補聴器メーカーのコクレア、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、ウラニウムの採掘会社のパラディン・エナジーが売られた。

